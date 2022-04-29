«Ми хочемо отримати максимум гарантій для нашої держави»: Зеленський розповів про підготовку угоди щодо завершення війни

Україна прагне напрацювати ґрунтовний документ, який справді діятиме для захисту українців

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі єдиного телемарафону.

«Ми хочемо отримати максимум для нашої держави та наших людей. Максимум. І ці гарантії – вони будуть», — наголосив він, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві.

За його словами, Україна прагне напрацювати такий документ про гарантії нашої безпеки, який би забезпечував максимальний і реальний захист для держави.

«Краще іноді нічого не мати й знати, що ти сам на сам із ворогом, ніж мати велике коло друзів, партнерів, які по факту тебе не захистять», — сказав він.

Крім того, на думку Зеленського, Будапештський меморандум продемонстрував свою неефективність, тому Україна прагне напрацювати ґрунтовний документ, який справді діятиме.

Володимир Зеленський також наголосив, що, після закінчення нинішньої війни, Росія нікуди не зникне зі східного кордону України, тож потрібен фундаментальний документ, який дасть змогу нашій державі співіснувати з таким сусідом у майбутньому.

«Цього разу ми дуже серйозно й виважено ставимося до майбутнього документа. А також до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести у разі будь-якої агресії в майбутньому», — додав Зеленський.

Глава держави повідомив, що наразі проєкт документа готують на рівні безпекових радників лідерів країн, які згодом увійдуть до кола гарантів безпеки України.