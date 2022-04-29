Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
«Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві працюють:
- 140 автобусів на 62 маршрутах;
- 70 трамваїв на 16 маршрутах;
- 77 тролейбусів на 25 маршрутах.
«Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів», — зазначили у КМДА.
Там нагадали, що метро працює із 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
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