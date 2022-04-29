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Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального

тролейбус

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

«Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві працюють:

  • 140 автобусів на 62 маршрутах;
  • 70 трамваїв на 16 маршрутах;
  • 77 тролейбусів на 25 маршрутах.

«Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів», — зазначили у КМДА.

Там нагадали, що метро працює із 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

29 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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