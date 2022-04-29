Европейский Союз, США и ещё 55 стран презентовали «Декларацию будущего интернета»

Суть документа заключается в продвижении свободы, открытости, надежности и безопасности интернета.

Беларусь, Россия и Китай отсутствуют среди государств, присоединившихся к декларации.

Суть документа заключается в продвижении свободы, открытости, надежности и безопасности интернета.

Его подписанты обязуются «продвигать свободный, открытый, глобальный, функционально совместимый, надежный и безопасный» интернет для всего мира».

Среди прописанных принципов — защита прав и свобод человека, содействие глобальному интернету со свободным потоком информации, развитие инклюзивной и доступной связи, стимулирование доверия к глобальной цифровой экосистеме, в частности, за счет защиты конфиденциальности и противодействия киберпреступлениям, укрепление многостороннего подхода к управлению интернетом.

Подписанты выражают серьезную озабоченность подавлением свободы в интернете со стороны авторитарных правительств, использованием цифровых инструментов для нарушения прав человека, кибератаками, распространением незаконного контента, дезинформации и чрезмерной концентрации экономической мощи. Они обязуются сотрудничать ради устранения этих явлений и рисков.

Участники декларации согласны с тем, что цифровые технологии могут способствовать демократии, миру, верховенству закона и устойчивому развитию.

В Декларации говорится о риске фрагментации интернета, в том числе и в связи с угрозами российского правительства полностью или частично отключиться от глобальной сети, и также злоупотреблениями, которые проявляются в кибератаках, онлайн-цензуре и дезинформации.

Летом этого года запланировано мероприятие, на котором партнеры по Декларации обсудят с сообществом, как документ может поддержать будущее интернета.

Подчеркивается, что декларация не имеет обязательной юридической силы, но предполагается, что она будет использоваться в качестве отправной точки при определении политик в области интернета государствами-участниками.