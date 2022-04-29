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Донбас залишається основним стратегічним напрямком РФ, – британська розвідка

окупанти рф

Про це йдеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Росія досягла лише обмежених завоювань на Донбасі й зазнала водночас значних втрат.  За даними Міністерства оборони Великої Британії, особливо важкими були бої біля Лисичанська, Сєвєродонецька та під час спроб окупантів просунуться на південь від Ізюму до Слов’янська.

«Через сильний опір України територіальні завоювання Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ», – додають у повідомленні.

29 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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