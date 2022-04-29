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Частину військ Росія забрала з Маріуполя на запорізький напрямок – розвідка США

Американська розвідка твердить, що росіяни перекинули частину підрозділів із Маріуполя на запорізький напрямок, хоча українці досі контролюють територію «Азовсталі».

Джерело: високопосадовець США на умовах анонімності в коментарі журналістам CNN

«У плані втрати і захоплення територій, то на Донбасі там постійно все переходить з рук у руки (обох сторін – ред.).

Також у нас є попередні ознаки того, що, поки російських призовників (яких привезли до України поповнити війська – ред.) не кидають у бій, у них дуже велика готовність воювати через їхню надмірну залежність від російської пропаганди вдома, але щойно вони відчують опір українських сил, їхнє бажання воювати відразу щезає і бойових дух підрозділів стрімко падає».

Деталі: За його словами, просування російських окупантів на Донбасі повільне й неоднакове на різних напрямках через запеклий опір українських захисників та проблеми з постачанням росіян.

Водночас, поблизу Ізюма росіяни просунулись у південному та східному напрямках, хоча вимушені відповідати на серйозний вогневий опір української армії.

Американський посадовець додав, що захоплення територій росіян відбувається «крок за кроком» і не пришвидшено. Упродовж доби росіяни не спроможні просунутися вглиб більше, ніж на кілька кілометрів, бо вони бояться відійти занадто далеко від своїх ліній постачання й комунікацій.

29 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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