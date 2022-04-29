Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу — близько 23 тис. військових;
- танків — 986 од.;
- бойових броньованих машин — 2418 од.;
- артилерійських систем — 435 од.;
- РСЗВ — 151 од.;
- засобів ППО — 73 од.;
- літаків — 189 од.;
- гелікоптерів — 155 од.;
- автомобільної техніки — 1695 од.;
- кораблів/катерів — 8 од.;
- цистерн із ПММ — 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 229 од.;
- спеціальної техніки — 31 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.
Упродовж 28 квітня найбільші втрати росіяни мали на Ізюмському напрямку. Дані уточнюють.
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