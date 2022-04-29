Экономика США сократилась в первом квартале Британія виголосила доктрину нового світу — «Ми подвоюємо ставку в Україні» » Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ З 24 лютого до 29 квітня росіяни втратили в Україні близько 23 тис. військових, 2418 бронемашин, 986 танків, 435 систем артилерії, 229 безпілотників і 189 літаків Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила: особового складу — близько 23 тис. військових;

танків — 986 од.;

бойових броньованих машин — 2418 од.;

артилерійських систем — 435 од.;

РСЗВ — 151 од.;

засобів ППО — 73 од.;

літаків — 189 од.;

гелікоптерів — 155 од.;

автомобільної техніки — 1695 од.;

кораблів/катерів — 8 од.;

цистерн із ПММ — 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 229 од.;

спеціальної техніки — 31 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од. Упродовж 28 квітня найбільші втрати росіяни мали на Ізюмському напрямку. Дані уточнюють.