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Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

знищена ворожа техніка

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

  • особового складу — близько 23 тис. військових;
  • танків — 986 од.;
  • бойових броньованих машин — 2418 од.;
  • артилерійських систем — 435 од.;
  • РСЗВ — 151 од.;
  • засобів ППО — 73 од.;
  • літаків — 189 од.;
  • гелікоптерів — 155 од.;
  • автомобільної техніки — 1695 од.;
  • кораблів/катерів — 8 од.;
  • цистерн із ПММ — 76 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 229 од.;
  • спеціальної техніки — 31 од.;
  • пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.

Упродовж 28 квітня найбільші втрати росіяни мали на Ізюмському напрямку. Дані уточнюють.

29 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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