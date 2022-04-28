Загарбники готуються масово вивозити зерно з Херсонщини

російські загарбники можуть вивезти з Херсонської області усі стратегічні запаси зерна, що позначиться на продовольчій безпеці регіону.

Про це сказав під час міжнародного круглого столу в Укрінформі заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

«Репресії на Херсонщині продовжуються. Опір теж не припиняється. Ситуація мінлива — десь гірша, десь катастрофічна. Зараз наступить момент, коли закінчаться запаси у людей і закінчаться гроші – і десь на кінець травня можна прогнозувати наступний пік гуманітарної кризи. Одночасно десь на кінець місяця відбудеться друге коло грабунку — тих, кого ще не пограбували, — або почнеться масовий вивіз зерна з самого Херсона, з Голої Пристані, з Нової Каховки, де великі зернові термінали», — сказав Данилов.

Крім того, за його словами, кілька кораблів у порту Херсона вже стоять завантажені зерном.

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«Десь на початок літа, коли ціни на продукти харчування, на зерно сягнуть піку, росіяни, якщо до того часу ми не звільнимо територію, почнуть вивозити це все тотально. Тобто в період між усвідомленням, що Херсонщину або місто Херсон вони точно будуть залишати, і втечею почнеться грабунок не тільки сіл, елеваторів, фермерів, самого міста Херсон, а й усіх стратегічних запасів. У першу чергу це стосується зерна. Звичайно, це позначиться на продовольчій безпеці регіону», — зазначив експерт.

Він розповів також, що зараз загарбники вивозять насіннєвий матеріал, пальне, техніку «під нуль», і таких випадків по всій області дуже багато.

Данилов додав, що в Херсоні люди організовуються для ненасильницького спротиву, у волонтерські групи для пошуку ліків та харчування для малозабезпечених людей. Відомо і про випадки збройного опору — це неорганізовані групи людей, які раніше не були пов’язані з політичною активністю.

За його словами, репресивні практики на Херсонщині почалися з першого дня.

«Ми стикнулися з державою і суспільством значно нижчого рівня розвитку… Можемо бачити суспільство, яке перебуває на позапопередньому рівні розвитку і організації. Вони не розуміють, як можна домовитися людям між собою для спільної праці, без команди, без грошей, без примусу, як можуть жити вільні люди, як можна не сповідувати їхні уявлення і жити поза їхньою пропагандою», — констатував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська розпочали проведення агресивної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на зниження рівня спротиву населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.