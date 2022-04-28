Японська єна рекордно подешевшала

Єна впала до 20-річного мінімуму і пробила рівень 130 за долар після того, як Банк Японії пообіцяв щодня купувати необмежену кількість 10-річних облігацій для захисту своєї цільової прибутковості.

Про це повідомляє Kyodo.

«Банк Японії не просто зберіг курс на пом’якшення грошово-кредитної політики, а й у певному сенсі посилив його, запропонувавши купити необмежену кількість облігацій. Цей крок справив на інвесторів сильне враження, вказавши, що політика регулятора йде у протилежному напрямку від інших великих центральних банків», – зазначив старший дослідник Gaitame.com Такуя Канда.

На цьому тлі дохідність 10-річних японських облігацій знизилася на 2,5 базисного пункту до 0,215%, дохідність 30-річних бондів упала на 1,5 базисного пункту до 0,96%.

Падіння японської валюти підняло індекс долара до 103,7 – найвищого рівня за п’ять років. Подальше просування вище 103,82 призведе до тестування рівнів кінця 2002 року.

На думку аналітиків, сильніший долар, ймовірно, чинитиме тиск на ринки, що розвиваються, а також загальмує економіку США.