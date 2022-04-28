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Военные РФ захватили коллекцию скифского золота в Мелитополе

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В Мелитополе военно-гражданская администрация РФ захватила городской краеведческий музей. Добрались военные РФ уже до сокровищ музейных фондов.

Коллаборанты выдали российским захватчикам место нахождение коллекции скифского золота, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия. 

Псевдо-директор краеведческого музея Евгений Горлачев в пояс кланялся военно-гражданской администрации. По его словам, данная администрация РФ цитируем: «потратили много сил и энергии, чтобы найти скифское золото», спрятанное бывшими сотрудниками музея.

Горлачев утверждает, что коллекция золота скифов будет выставлена на всеобщий показ в зале музея. Что будет с золотом скифов во врем отступления оккупационных войск из Мелитополя, сложна даже представить.

Кстати, часть коллекции которой находится в Питере, а вторая в Киеве и легла в основу создания музея исторических драгоценностей (музей «Сокровищница»).

Как драгоценный материал скифское золото не имеет весомого значения. А вот с исторической точки зрения – эта коллекция бесценна.

28 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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