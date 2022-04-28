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«Укрзализныця» возобновила курсирование поезда Измаил-Одесса

«Укрзализныця» возобновила курсирование поезда Измаил-Одесса
Скорый фирменный поезд «Южная Пальмира» сообщением Измаил-Одесса возобновил курсирование с 28 апреля.

Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, которого цитирует местное издание «Измаил Сити», поезд следует через мост в Затоке, который российские войска обстреливали ракетами и из-за повреждений на мосту временно не курсировал.

Информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в пресс-службе «Укрзализныци».

При этом с мая поезд будет еженедельно курсировать по вторникам и четвергам.

28 апреля, 2022 | Category: Новости, Украина

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