«Укрзализныця» возобновила курсирование поезда Измаил-Одесса

«Укрзализныця» возобновила курсирование поезда Измаил-Одесса

Скорый фирменный поезд «Южная Пальмира» сообщением Измаил-Одесса возобновил курсирование с 28 апреля.

Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, которого цитирует местное издание «Измаил Сити», поезд следует через мост в Затоке, который российские войска обстреливали ракетами и из-за повреждений на мосту временно не курсировал.

Информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в пресс-службе «Укрзализныци».

При этом с мая поезд будет еженедельно курсировать по вторникам и четвергам.