«Укрзализныця» возобновила курсирование поезда Измаил-Одесса
Скорый фирменный поезд «Южная Пальмира» сообщением Измаил-Одесса возобновил курсирование с 28 апреля.
Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, которого цитирует местное издание «Измаил Сити», поезд следует через мост в Затоке, который российские войска обстреливали ракетами и из-за повреждений на мосту временно не курсировал.
Информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в пресс-службе «Укрзализныци».
При этом с мая поезд будет еженедельно курсировать по вторникам и четвергам.
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