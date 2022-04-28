У парламенті Канади визнали злочини Росії в Україні геноцидом

Канадський парламент 27 квітня підтримав постанову про визнання геноцидом звірств росіян в Україні

Про це пише Reuters.

«Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту, Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України», – йдеться в повідомленні.

У заяві зауважують, що воєнні злочини з боку Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусову депортацію українських дітей, катування, фізичне та психологічне травмування, зґвалтування. Відомо, що постанову внесла депутатка Гізер Макферсон. Вона отримала одностайну підтримку членів нижньої палати.