США ухвалили закон про конфіскацію активів рф на користь України

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За документ проголосувало 417 конгресменів США.

Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включно з військовою допомогою.

Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Президентом США.

«Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України», – прокоментував Єрмак.

Окрім того в США вже розглядають можливість передачі Україні заморожених активів російського центробанку.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у сенатському комітеті з асигнувань.

За словами Блінкена, зараз питання полягає в тому, чи є у США положення законодавства, що дозволяють конфіскацію. Це питання розглядають працівники Міністерства юстиції.

«Ми дуже тісно працюємо разом з міністерствами фінансів та юстиції США, щоб вивчити, як можемо ефективно заморожувати активи та здійснювати їхню конфіскацію», – заявив Блінкен.

Зауважимо, Федеральна резервна система США заморозила майже 100 млрд доларів центробанку росії.

Нагадаємо, Канада змінить свій закон про санкції, аби дозволити перерозподіляти заблоковані російські активи на компенсацію жертвам війни в Україні та на відбудову нашої держави.

Посольство України в Канаді вже закликало законодавців якнайшвидше ухвалити законопроєкт.

«Ми вважаємо абсолютно справедливим, що російське державне майно або незаконно здобуті активи російських олігархів мають стати частиною репарацій з боку держави-агресора жертві агресії. Прийнявши законопроєкт, Канада продемонструє лідерство і зможе подати приклад іншим, показавши, що російський клептократичний корумпований режим повністю сплатить за свої злочини проти України», – йдеться у заяві посольства.

Раніше Офіс президента спільно з Міністерством юстиції розробив механізм стягнення заблокованих коштів росії у рахунок компенсацій.

Для цього є одразу кілька напрацьованих планів. Основний з них – підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету з коштів російської федерації і направлення їх постраждалим громадянам і юридичним особам, а також на відновлення інфраструктури.

Інший варіант – це прийняття відповідного закону у кожній юрисдикції, де кошти були заморожені. У окремих країнах такі законопроєкти уже зареєстровані.