США мають докази, що окупанти стратили українців, які намагалися здатися в полон у Донецькій області

У Вашингтон мають достовірні докази того, що у Донецькій області війська Російської Федерації катували та страчували українських захисників, які намагалися здатися у полон окупантам.

Про це на засіданні ООН заявила, посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, повідомляє видання The Hill.

“Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, не помістила під варту, а стратила українців, які намагалися здатися”, ​​— заявила вона, додавши, що такі дії розцінюються як порушення основного принципу законів війни.Вона також також сказала, що США мають достовірні звіти про людей, убитих зі зв’язаними руками; тіла з ознаками тортур; жахливі розповіді про сексуальне насильство над жінками та дівчатами.

“Ці зображення та звіти свідчать про те, що звірства не є результатом злочинних підрозділів чи окремих осіб; вони, скоріше, виявляють глибоко тривожну модель систематичних зловживань у всіх областях, де задіяні російські сили”, — додала Ван Шаак.

Вона наголосила, що ті, хто розв’язав, вчинив і замовив ці злочини, повинні бути притягнені до відповідальності.

“Наше просте послання російському військовому та політичному керівництву таке: світ спостерігає, і ви будете відповідати”, — заявила в ООН посол із особливих клопотань з питань глобального кримінального правосуддя.