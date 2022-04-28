США изучают возможность признания России государством-спонсором терроризма

Администрация президента Джо Байдена изучает возможность признания России государством-спонсором терроризма, но чиновники пока не определили, что действия Кремля удовлетворяют юридическим стандартам для такого определения.

Об этом заявил законодателям госсекретарь США Энтони Блинкен.

С призывом принять такое решение обратились президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Статус государства-спонсора терроризма повлечет за собой санкции, включая ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонной продукции и другие меры.

Санкции, введенные США и их союзниками против России после ее вторжения в Украину 24 февраля, уже привели к запрету на значительную часть торговли с этой страной.

На слушаниях в Сенате в среду республиканский сенатор Линдси Грэм призвал Блинкена принять такое решение и спросил, почему это до сих пор не было сделано.

«У меня нет сомнений, сенатор, что Россия терроризирует украинский народ, – сказал Блинкен. – Вопрос в том, и это изучают юристы, что нужно убедиться, что ситуация действительно удовлетворяет требованиям для такого определения».

Ссылаясь на действия, которые, как утверждается, России совершила в Украине и Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада, Грэм заявил госсекретарю: «Если нужно изменить закон, чтобы под него подпадала Россия, вы получите все 100 голосов».

Чтобы включить страну в список государств-спонсоров терроризма, госсекретарь должен определить, что ее правительство «неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма», сообщил Госдепартамент.

В настоящее время в этом списке четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Служба новостей «Голоса Америки»