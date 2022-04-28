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Российское вторжение в Украину – нарушение Устава ООН, заявляет Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал российское вторжение в Украину «нарушением Устава ООН».

«Одна из ценностей ООН – уважение к территориальной целостности. Это фундаментально», — заявил он в четверг на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также признал, что «Совет Безопасности ООН не смог сделать все, что в его силах» для разрешения конфликта. При этом он отметил, что сотрудникb ООН оказывают помощь, работа я в Украине в 30 локациях.

«Мы не сдадимся. Мы будем бороться с применением силы», — сказал он.

28 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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