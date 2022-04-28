 
«  
  »

Російська авіація завдала ракетного удару по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дитина, 12 будинків зруйновано

ракетний удар обстріл

Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм.

«Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі», – йдеться у повідомленні.

Згодом секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив у Телеграм, що пошкоджено 12 житлових будинків, п’ятеро людей отримали поранення. Місто вирішує питання щодо розселення мешканців цих приватних будинків.

«Одна дитина з легкими травмами та дві жінки з легкими пораненнями вже отримують медичну допомогу у наших лікарнях. Двоє чоловіків від госпіталізації відмовились. Їх оглянули працівники швидкої допомоги. На щастя, жодна людина не загинула», – уточнив Куртєв.

Рашисти за допомогою авіації застосували ракети Х-55 класу «повітря — земля».

28 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  