Російська авіація завдала ракетного удару по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дитина, 12 будинків зруйновано

Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм.
«Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі», – йдеться у повідомленні.
Згодом секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив у Телеграм, що пошкоджено 12 житлових будинків, п’ятеро людей отримали поранення. Місто вирішує питання щодо розселення мешканців цих приватних будинків.
«Одна дитина з легкими травмами та дві жінки з легкими пораненнями вже отримують медичну допомогу у наших лікарнях. Двоє чоловіків від госпіталізації відмовились. Їх оглянули працівники швидкої допомоги. На щастя, жодна людина не загинула», – уточнив Куртєв.
Рашисти за допомогою авіації застосували ракети Х-55 класу «повітря — земля».
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