Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко, — Єнс Столтенберг Бонусы онлайн казино: где найти лучшие предложения в одном месте » Російська авіація завдала ракетного удару по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дитина, 12 будинків зруйновано Зранку 28 квітня Росія вдарила ракетою по Запоріжжю, постраждали троє, серед яких дитина, ще п’ятеро людей поранено Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм. «Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі», – йдеться у повідомленні. Згодом секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив у Телеграм, що пошкоджено 12 житлових будинків, п’ятеро людей отримали поранення. Місто вирішує питання щодо розселення мешканців цих приватних будинків. «Одна дитина з легкими травмами та дві жінки з легкими пораненнями вже отримують медичну допомогу у наших лікарнях. Двоє чоловіків від госпіталізації відмовились. Їх оглянули працівники швидкої допомоги. На щастя, жодна людина не загинула», – уточнив Куртєв. Рашисти за допомогою авіації застосували ракети Х-55 класу «повітря — земля».