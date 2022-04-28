РФ розпочала підготовку атаки з Придністров’я: готується десант з Криму та мобілізація у «ПМР»

У так званій «Придністровській молдавській республіці» почалась масштабна підготовка до скупчення сил та засобів з метою атаки у бік Одеси. За інформацією Defense Express одразу з декількох власних джерел відповідні заходи почались на аеродромі Тирасполя та в окупованому Криму.

Зокрема на півострові проводиться підготовка військово-транспортних літаків та вертольотів для здійснення авіаційного перекидання особового складу підрозділів 126-ої окремої бригади берегової оборони та 810-ої окремої бригади морської піхоти РФ.

Армія РФ перед вторгненням відпрацьовувала подібні повітряні операції

Водночас у самій «ПМР» активно проводяться заходи із підготовки злітно-посадкової смуги під Тирасполем, яка має довжину 2,5 км та здатна приймати всі види військово-транспортних літаків. Це говорить про підготовку «повітряного мосту» — організацію перекидання особового складу та вантажів посадковим способом.

Також, як офіційно повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, у невизнаній «республіці» оголошені «воєнні збори», які триватимуть до 90 діб і за які готові платити від 2800 «рублів ПМР» (близько 175 доларів).

«Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер», — повідомили у ГУР. Додавши, що підготовка до мобілізації розпочалась ще 21 квітня, тобто до ФСБшних постановок із обстрілом з гранатометів урядової будівлі «ПМР».

Зазначимо, що без підсилення особового складу наявних сил у «ПМР» армії РФ критично не вистачає для будь-яких дій взагалі. Як писав Defense Express, сили РФ у «ПМР» вкрай обмежені та разом зі штатною чисельністю «армії ПМР» та «Оперативної групи російських військ в Придністров’ї» складають близько 10 тисяч осіб (загального, а не «бойового» складу) з обмеженою кількістю застарілої бронетехніки.

Водночас авіаційне перекидання додаткового особового складу на території «ПМР» вбачається вкрай ризикованим заходом. В першу чергу через те, що маршрут польоту буде проходити над територією України із всіма наслідками польоту у зоні дії ешелонованої системи протиповітряної оборони.

Також не варто забувати, що дистанція від кордону України до аеродрому Тирасполя — всього 10 км. Ця відстань робить його досяжним навіть для звичайних артилерійських засобів. Тому, у випадку якщо він дійсно стане відігравати роль транспортного хабу для армії РФ для створення ударного угрупування, то це перетворює його на абсолютно легітимну ціль для Збройних Сил України.

https://defence-ua.com/army_and_war/rf_rozpochala_pidgotovku_ataki_z_pridnistrovja_gotujetsja_desant_z_krimu_ta_mobilizatsija_u_pmr-7134.html