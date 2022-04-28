Путин пригрозил Западу «молниеносными стратегическими ударами» из-за Украины

Путин во вторник заявил, что если кто-либо «со стороны» вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, Россия нанесёт «молниеносные удары».

Он отметил, что все решения относительно молниеносных ударов в случае стратегической угрозы приняты.

Путин назвал удары «ответно-встречными». Этот термин употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтверждённым фактом, но ещё не причинило существенного ущерба защищающейся стороне (то есть, например, после запуска стратегических ракет, но ещё до того момента, как они поразили цели).

Президент России не сказал, по каким именно целям могут быть нанесены молниеносные удары и каким оружием. Непосредственно о ядерном оружии он не говорил. Однако он сослался на свою речь от 24 февраля, в которой он объявил о начале так называемой спецоперации в Украине. Тогда он сказал, что если зарубежные страны вмешаются в ситуацию, они столкнутся с последствиями, которых ещё не знали в истории.

Путин также не сказал, что имеется в виду под неприемлемыми угрозами стратегического характера. Российская военная доктрина предусматривает, что ядерное оружие Россия может применить первой в случае агрессии против неё, ставящей под угрозу само существование государства.