Онлайн казино на реальные деньги: основные условия игры

Интернет-казино предлагают два варианта игры – бесплатно и на деньги. В первом случае можно просто посетить сайт азартного клуба, выбрать подходящий слот или настольное развлечение и делать ставки виртуальными кредитами без ограничений, во втором придется сначала уладить ряд формальностей. Следует узнать о них, чтобы избежать ошибок и сложных ситуаций.

Процесс регистрации

Играть в казино на реальные деньги разрешено после создания аккаунта. Процедура в 90% азартных клубов максимально упрощена, сводится к двум шагам:

Заполнение формы. Подтверждение почты/телефона.

Некоторые интернет-казино предлагают зарегистрироваться через популярные социальные сети. Для этого нужно авторизоваться, после чего будет создана учетная запись.

Надежные казино на деньги сотрудничают только с совершеннолетними клиентами. Минимальный возраст составляет 18 лет. Для жителей отдельных государств планка может быть поднята до 21 года. Пройти регистрацию можно только один раз. Мультиаккаунтинг запрещен.

Играть разрешается с ПК и мобильных устройств. При наличии учетной записи нужно выполнить вход, используя логин и пароль. При возникновении сложностей с авторизацией следует писать операторам техподдержки.

Пополнение депозита

Некоторые игорные порталы предлагают новичкам бездепы. Чаще всего это 10-20 фриспинов с фиксированной ставкой. Благодаря бонусу удается избежать лишних трат и рисков. Клиенты смогут протестировать сервис, контент, условия. Если бесплатные вращения не предлагаются, нужно пополнить депозит. Минимальный размер у каждого клуба разный, следует уточнять в техподдержке. Внести средства на баланс можно через:

кредитные/дебетовые карты;

банковские переводы;

ЭПС;

мобильные кошельки;

криптовалюты;

ваучеры;

карты предоплаты;

интернет-банкинг.

Большинство онлайн-казино не взимают комиссии за пополнение счета. Деньги поступают мгновенно. Исключение составляют банковские переводы. В этом случае придется ждать зачисление средств до 10 дней.

Условия вывода

При получении призов можно заказать их на перевод. Большинство азартных порталов делают вывод средств на направление, с которого было сделано пополнение баланса. Минимальная сумма зависит от регламента клуба.

Оформить заявку разрешается после прохождения верификации. Потребуется предоставить копии паспорта, банковской карты, квитанции ЖКХ. Процедура занимает 1-5 дней. При запросе крупных сумм администрация может запросить сканы дополнительных документов.

Комиссии за вывод выигрышей взимаются редко. Сроки перевода могут составлять 1-10 дней. Администрация вправе аннулировать призы и заявку на получение денег при обнаружении нарушений правил.