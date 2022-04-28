НАТО готове роками підтримувати Київ у війні з Росією

АТО готовий підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включаючи допомогу Києву у переході від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем.
Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
«Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки «, — сказав Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.
Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.
«Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до більш сучасного озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки», – сказав Столтенберг.
Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще знаходиться на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.
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