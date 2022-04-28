Мария Йованович: Я всегда была уверена, что Украина победит

Бывший посол США в Украине Мария Йованович (Marie Yovanovitch) анонсировала в Атлантическом Совете (Atlantic Council) свою новую книгу

В те самые дни, когда администрация президента Джо Байдена сообщила о назначении в Украину нового посла — Бриджит Бринк (Bridget Brink), служившей с 2019 года и до сегодняшнего дня послом в Словакии – предыдущий посол США в Украине Мария Йованович представила американской публике книгу своих воспоминаний: Lessons from the Edge. С учетом содержания книги её название лучше всего перевести, как «Уроки переломного момента».

Семья Мария Йованович имеет русские корни и накопила печальный личный опыт столкновения с тоталитаризмом: её родные вынуждены были бежать из Советского Союза, а затем от нацистов. Сама Мария родилась в Канаде, но выросла, говоря по-русски. Русскоязычный контекст всегда оставалась в центре ее внимания: так, она получила степень бакалавра в Принстонском университете в 1980 году за работу: «Отлучение Толстого от церкви». Она стала кадровым дипломатом и основная часть ее карьеры пришлась на период становления путинского режима и его экспансионистской идеологии.

В посольстве США в Киеве она впервые работала в 2001 — 2004 годах, после чего была назначена послом в Кыргызстане, а в 2008 году – в Армении. В 2016 году она вернулась в Украину уже в ранге посла и проработала три года, получив известность своей приверженностью содействию в борьбе с коррупцией, что вызвало недовольства личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который часто посещал Украину с неофициальными целями. «Наша работа сопряжена с определенным риском, особенно если мы делаем ее хорошо, — комментирует сегодня бывший посол в Украине. — Коррупция, как вы знаете, может быть образом жизни, особенно там, где дела идут не очень хорошо».

На глазах Марии Йованович фактически разворачивался самый первый этап подготовки второго российского вторжения в Украину.

«Я всегда была уверена, — говорит Йованович, — что в долгосрочной перспективе победит Украина, но теперь я надеюсь, что победа будет за украинцами и в краткосрочной перспективе — учитывая их военные успехи и, откровенно говоря, поразительную некомпетентность российских военных».

Еще в середине марта Мария Йованович в одном из своих интервью говорила: «Мы сделали недостаточно для того, чтобы остановить Путина. Время имеет решающее значение. Каждый день украинцы гибнут вследствие этой агрессии. Нам нужно как можно быстрее предоставить помощь Украине, мы уже многое сделали, но нам нужно продолжать… Никто не хочет столкнуть Путина с обрыва или загнать в угол. Но как долго мы будем наблюдать за этой бойней, сидя у себя в гостиной за компьютером?.. Наблюдать за тем, как убивают – это идет вразрез с нашими ценностями».

«Сейчас я много выступаю публично в связи со своей книгой, — говорит Мария Йованович на презентации, — и это дает мне возможность говорить об Украине и о том, как важно, чтобы США её поддерживали. Эту войну Россия устроила не только ради Украины, но и ради Соединенных Штатов. Потому речь идет о нашей национальной безопасности и о международном порядке».

24 февраля 2022 года «Путин вернулся в Украину с размахом, — пишет Йованович. И хотя ее книга в основном написана до российского вторжения, тема роста российской угрозы проходит через нее красной линией: «Возвышение Путина совпало с моей карьерой в регионе и с моими тремя назначениями послом… С западной точки зрения его решения не выглядят рациональными. Остается думать, что его он и его окружение оперируют, возможно, «альтернативными фактами»… Изменился ли Путин за 20 с лишним лет? Я думаю, что он просто раскрывал себя все больше и больше, придя к тому, что он делает сегодня».

«Он создал общество, — продолжает Йованович, — которое, как мы видим сегодня, десятки и сотни тысяч россиян хотят покинуть. Начиная с 24 февраля они уезжают из его страны, потому что обеспокоены тем, что ждет их в России, а вовсе не в Украине».