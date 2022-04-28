Маріуполь: за ніч окупанти нанесли 50 авіаударів, скидали фосфорні бомби – Азов

Полк «Азов» заявив, що за минулу ніч російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

Джерело: звернення заступника командира полку «Азов» капітана Святослава Паламара у Telegram

Пряма мова Паламара: «Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства».

Деталі: Військові підрахували, що за 64 дні війни Росія лише в Маріуполі втратила техніки на 162 мільйони доларів, на боєкомплекти та літаковильоти окупанти витратили 288 мільйонів доларів.

Загалом же, за словами Паламара, втрати Росії лише в одному українському місті склали понад 1 мільярд 111 мільйонів доларів. Ці гроші окупанти могли б витратити на будівництво шкіл чи лікарень, на забезпечення гідної старості для своїх пенсіонерів, але обрали витратити їх на знищення Маріуполя.

«Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь ­– це Україна, а Україна – це Маріуполь», – підсумував Паламар.