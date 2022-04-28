Как выбрать наиболее подходящий детский велосипед?

Тип детского велосипеда определенно имеет значение. Многие родители затрудняются с выбором подходящего велосипеда для своего малыша. Рынок предлагает обилие марок, расцветок и видов.

Среди основных критериев, которые учитывают родители, – возраст, рост и вес ребенка. Также необходимо оценить вес самого велосипеда, его размеры, форму и материал, из которого он изготовлен. Тормоза не менее важны. Они должны быть качественными, чтобы ребенок чувствовал уверенность в том, что он владеет велосипедом.

Цель этой статьи — помочь вам в выборе правильного велосипеда для детей.

Вот несколько предложений для рассмотрения.

Трехколесный велосипед. Балансный велосипед. Деревянный велосипед. Велосипед с боковыми колесами.

Трехколесный велосипед

Возрастной диапазон для трехколесных велосипедов самый большой. Они подходят для детей от 9 месяцев до 5 лет. Многие родители предпочитают покупать своему ребенку трехколесный велосипед на ранних этапах хождения – примерно в первый год. Это способствует развитию опорно-двигательного аппарата.

Помимо укрепления телосложения ребенка, эта игрушка стимулирует воображение для проявления фантазии во время игры. Так развиваются творческие таланты ребенка, которые приобретают все большее значение в современном технологическом мире.

Наиболее характерной чертой малышей является их любознательность. Дети, любознательные и жаждущие познавать окружающий мир, уже не хотят кататься в коляске. Именно поэтому трехколесный велосипед — отличное решение проблемы их непоколебимого желания двигаться и играть.

Некоторые родители беспокоятся о безопасности своих детей, но производители трехколесных велосипедов позаботились о том, чтобы развеять их опасения. Сегодня у этих игрушек есть ручка для родительского контроля, ремень безопасности, чтобы надежно удерживать ребенка, мягкое сиденье, заботящееся о комфорте малыша, а также функция блокировки педалей, которая призвана защитить ребенка от травм ног, когда родитель управляет трехколесным велосипедом.

Еще один плюс большинства трехколесных велосипедов в том, что их металлический каркас легкий, что соответствует весу ребенка. Все эти дополнения могут варьироваться в зависимости от модели трехколесного велосипеда.

Балансный велосипед

Отличительной чертой этих велосипедов по сравнению с другими является отсутствие педалей. Причина в том, что цель состоит в том, чтобы стимулировать ребенка использовать его нижние конечности. Единственный вариант сдвинуть велосипед — это толкать ногами. Так ребенок учится балансу, координации и управлению скоростью.

Останавливаться также легко, потому что ребенку нужно просто упереться ногами в землю, не думая о тормозах или противодействии. Металлические балансировочные колеса прочные и устойчивые.

Это следующий выбор родителей после того, как их дети вырастут из трехколесных велосипедов. Возрастной диапазон здесь от 2 до 7 лет, в зависимости от конкретного ребенка.

Не следует упускать из виду, что решающую роль при выборе детского велосипеда играет его размер. Он должен соответствовать росту ребенка, не быть слишком большим или слишком маленьким.

Однозначно очень важным преимуществом балансного велосипеда является более низкое сиденье. Это отнюдь не случайно. Маленькие дети боятся упасть, потому что еще недостаточно уверены в своих силах. Более низкое сиденье помогает им сохранять равновесие, уменьшая страх неприятного шатания и раскачивания.

Деревянный велосипед

Они нравятся не только детям, но и родителям, потому что относительно легче велосипедов с металлической рамой. Отцы любят их за то, что их легко возить на машине, а мамы за то, что их без проблем можно разобрать и хранить дома.

Деревянные велосипеды без педалей относятся к той же категории, что и балансные. Они предназначены для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Древесина, из которой они сделаны, безвредна и прочна.

Велосипед с боковыми колесами

Как только ребенок освоил умение балансировать на велосипеде, он готов к следующему типу — велосипеду с боковыми колесами.

Малыши уже постарше, в возрасте от 2-3 лет и старше, могут учитывать больше таких вещей, как: вращение педалей, удержание равновесия, регулировка скорости.

Родители, которые покупают своему ребенку сначала балансный велосипед, а затем велосипед с боковыми колесами, заботятся о том, чтобы таким образом их ребенок последовательно развивал свои способности. Это важно для детей, потому что у них есть время, чтобы понять хронологию действий. Нельзя забывать, что для них это прежде всего игра и развлечение.

В этом случае тоже нельзя недооценивать размер велосипедной рамы. Важно, чтобы положение тела ребенка было вертикальным. Ребенок не должен прогибаться или наоборот – доставать до педалей с усилием.

Вывод

Не следует забывать, что ребенок должен носить защитный шлем и наколенники во время езды на велосипеде. Так ребенок почувствует себя в большей безопасности, а родители будут спокойнее.

Если ваши дети интересуются велосипедами, поощряйте их. Ваша главная задача – наполнить дом радостным смехом и весельем. Умение кататься на велосипеде благотворно влияет на детей не только физически, но и эмоционально.

В сети можно найти огромное разнообразие моделей, чтобы привлечь внимание детей. Узоры и мотивы из мультфильмов, несомненно, первое, что бросается в глаза малышам. Большой выбор как для девочек, так и для мальчиков.

Любовь к движению с раннего возраста может стать той основой, которая сподвигнет малышей в будущем заниматься спортом. Увлечения, которые практикуются с первых лет, скорее всего, останутся и в будущем.

Полноценное детство — это не технология — пялиться в планшет или смартфон. Это игрушки, смех, улыбки и время с друзьями на улице. В новую цифровую эпоху это самый важный урок, который родители должны преподать своим детям, пока они еще маленькие.