Эксперты Stylus.ua рассказали о 3 лучших моделях смарт-часов Huawei

Смарт-часы стали незаменимым гаджетом в повседневной жизни. Они помогают оставаться на связи, не имея телефона в руках, управлять музыкой в наушниках, следить за состоянием здоровья и мониторить эффективность физнагрузок.
Основные плюсы смарт-часов от Huawei
Этот китайский бренд известен умением сочетать широкий функционал, актуальные технологии и бюджетную стоимость. Линейки смарт-часов не стали исключением, их основными преимуществами эксперты называют:
- большое количество полезных функций;
- стильный дизайн и высокое качество сборки;
- стабильную работу;
- качественные материалы, устойчивые к бытовым повреждениям;
- доступную цену.
Huawei Watch GT 3
Эти смарт часы Хуавей представлены в двух размерах и 5 вариантах дизайна. Модели на 46 мм поставляются в черном и стальном цвете с ремешками из фторэластомера, металла и телячьей кожи. Варианты поменьше, на 42 мм, предлагаются в золотом и белом цвете корпуса, с ремешками из металла и кожи. В целом, дизайн модели выглядит очень элегантно и гармонично вписывается как в спортивный, так и в повседневный или даже вечерний образ.
Модель работает на Harmony OS, совместимой со смартфонами на Android и iOS. Полного заряда версии на 46 мм будет достаточно для работы в течение двух недель, а версия на 42 мм может работать без подзарядки до недели. С помощью этой модели можно осуществлять звонки, слушать музыку из встроенной памяти, отслеживать состояние здоровья по множеству показателей, а также заниматься спортом, используя специальные программы с возможностью детального мониторинга показателей.
Huawei Watch GT2
Модель со стильным дизайном, безрамочным экраном и ультратонким корпусом. Производится в двух базовых размерах и трёх вариантах: Sport, Classic, Elegant.
Встроенные датчики позволяют мониторить:
- уровень кислорода в крови;
- качество сна;
- сжигание калорий;
- уровень физической активности.
Из дополнительных датчиков — акселерометр, пульсометр и гироскоп. Есть встроенные программы для занятий спортом. Работают до двух недель без подзарядки, подходят для плавания, успешно справляются со всеми повседневными задачами.
Huawei Watch Fit
Одна из самых бюджетных моделей в линейке. Основные преимущества:
- лаконичный дизайн;
- минимальный вес — 21 г;
- автономная работа до 10 дней;
- 96 встроенных режимов тренировок;
- отслеживание пульса и физической активности;
- отслеживание качества сна;
- GPS.
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