Эксперты Stylus.ua рассказали о 3 лучших моделях смарт-часов Huawei

Смарт-часы стали незаменимым гаджетом в повседневной жизни. Они помогают оставаться на связи, не имея телефона в руках, управлять музыкой в наушниках, следить за состоянием здоровья и мониторить эффективность физнагрузок.

Основные плюсы смарт-часов от Huawei

Этот китайский бренд известен умением сочетать широкий функционал, актуальные технологии и бюджетную стоимость. Линейки смарт-часов не стали исключением, их основными преимуществами эксперты называют:

большое количество полезных функций;

стильный дизайн и высокое качество сборки;

стабильную работу;

качественные материалы, устойчивые к бытовым повреждениям;

доступную цену.

Huawei Watch GT 3

Эти смарт часы Хуавей представлены в двух размерах и 5 вариантах дизайна. Модели на 46 мм поставляются в черном и стальном цвете с ремешками из фторэластомера, металла и телячьей кожи. Варианты поменьше, на 42 мм, предлагаются в золотом и белом цвете корпуса, с ремешками из металла и кожи. В целом, дизайн модели выглядит очень элегантно и гармонично вписывается как в спортивный, так и в повседневный или даже вечерний образ.

Модель работает на Harmony OS, совместимой со смартфонами на Android и iOS. Полного заряда версии на 46 мм будет достаточно для работы в течение двух недель, а версия на 42 мм может работать без подзарядки до недели. С помощью этой модели можно осуществлять звонки, слушать музыку из встроенной памяти, отслеживать состояние здоровья по множеству показателей, а также заниматься спортом, используя специальные программы с возможностью детального мониторинга показателей.

Huawei Watch GT2

Модель со стильным дизайном, безрамочным экраном и ультратонким корпусом. Производится в двух базовых размерах и трёх вариантах: Sport, Classic, Elegant.

Встроенные датчики позволяют мониторить:

уровень кислорода в крови;

качество сна;

сжигание калорий;

уровень физической активности.

Из дополнительных датчиков — акселерометр, пульсометр и гироскоп. Есть встроенные программы для занятий спортом. Работают до двух недель без подзарядки, подходят для плавания, успешно справляются со всеми повседневными задачами.

Huawei Watch Fit

Одна из самых бюджетных моделей в линейке. Основные преимущества: