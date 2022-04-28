Джозеф Байден запросил 20 млрд. на поддержку Украины и начинает конфискацию российских активов

В сегодняшнем обращении к нации, президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете по его словам «небывалой» помощи Украине.

Сумма о которой идет речь — около 33 миллиардов долларов для Украины и союзников на Востоке Европы.

Администрация Байдена запрашивает дополнительную военную помощь и помощь в области безопасности в размере 20,4 миллиарда долларов для Украины и для усилий США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе.

Это включает в себя дополнительные полномочия в размере 5 миллиардов долларов, 6 миллиардов долларов США для Инициативы содействия безопасности Украины и 4 миллиарда долларов США для программы иностранного военного финансирования Государственного департамента.

Ресурсы также пойдут на поддержку усилий Рабочей группы KleptoCapture Министерства юстиции по конфискации ценных активов у лиц, находящихся под санкциями, в связи с действиями России в Украине.

Администрация также предлагает принять закон, чтобы упорядочить процесс возмещения доходов от арестованных и конфискованных у российских клептократов активов и использовать их для возмещения ущерба, причиненного в Украине.