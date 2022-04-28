Директорка Маріупольського краєзнавчого музею здала окупантам безцінні картини Куїнджі та Айвазовського

У Маріуполі оригінальні шедеври видатних художників були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала їх точне місце таємного зберігання та особисто передала все з рук в руки
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
«Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які за попередньою інформацією були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки», — написав Андрющенко.
Серед безцінних робіт:
— оригінали трьох картин Архипа Куїнджі «Червоний захід», «Осінь», «Ельбрус»;
— оригінал картини І.К. Айвазовського «Біля берегів Кавказу»;
— два оригінали картин Н.Н. Дубовського — «Море» і «Ніч на Балтійському морі»;
— оригінал Г.О. Калмикова «А.І.Куїнджі»;
— бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Беклемишева;
— три унікальні ікони: Ісус Христос Всетримач, Богоматір з Немовлям; Іоан Хреститель
Також Петро Андрющенко додав, що Наталія Капусникова приймає участь в «формуванні абсолютно брехливої інформації про знищення музею полком «Азов».
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