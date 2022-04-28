Директорка Маріупольського краєзнавчого музею здала окупантам безцінні картини Куїнджі та Айвазовського

У Маріуполі оригінальні шедеври видатних художників були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала їх точне місце таємного зберігання та особисто передала все з рук в руки

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які за попередньою інформацією були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки», — написав Андрющенко.

Серед безцінних робіт:

— оригінали трьох картин Архипа Куїнджі «Червоний захід», «Осінь», «Ельбрус»;

— оригінал картини І.К. Айвазовського «Біля берегів Кавказу»;

— два оригінали картин Н.Н. Дубовського — «Море» і «Ніч на Балтійському морі»;

— оригінал Г.О. Калмикова «А.І.Куїнджі»;

— бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Беклемишева;

— три унікальні ікони: Ісус Христос Всетримач, Богоматір з Немовлям; Іоан Хреститель

Також Петро Андрющенко додав, що Наталія Капусникова приймає участь в «формуванні абсолютно брехливої інформації про знищення музею полком «Азов».