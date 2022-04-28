Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники, – премьер-министр Петков

Украина и Болгария могут наладить взаимодействие по ремонту украинской военной техники на болгарских производственных мощностях

Об этом стало известно 28 апреля на совместном брифинге Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

«Сегодня мы провели содержательные переговоры, обсудили все ключевые вопросы, достойные внимания именно сейчас. В разговоре с премьер-министром инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины, и убежден, что такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компаний, экономики, а для нас очень важно качество и сроки, потому что мы воюем ежедневно», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке надежных партнеров.

«Ваш запрос по ремонту и восстановлению некоторой военной техники тяжелой на предприятиях в Болгарии – думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и Болгарии. Нам будет приятно оказать такую помощь», – добавил Петков.