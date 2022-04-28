Байден пообіцяв підтримати Європу у протистоянні газовому шантажу Росії та закликав переходити на «чисту» енергетику

Про це він заявив у черговому зверненні щодо України.

«Вчора Росія виступила з погрозою відключити газ двом нашим союзникам. Це свідчить про те, що деякі європейські країни стикаються з більшим обмеженням щодо імпорту газу, ніж інші. Такі дії показують, що газ це не просто товар, а зброя, яку використовує Росія до тих, хто виступає проти них», — зазначив Джо Байден.

Президент США запевнив, що не дозволить залякати усіх, хто виступив з санкціями щодо Росії:

«Для того ми проводимо переговори з Кореєю, Японією та іншими країнами, які можуть допомогти нашим європейським союзникам протистояти Росії. Наголошую, що ті, хто спілкується погрозами не виграють, агресія не переможе».

Також він закликав Європу і світ переходити на «чисту» енергетика: вітряну, сонячну та більш екологічну – атомну.