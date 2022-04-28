Байден: Конгресс должен использовать конфискованные активы олигархов для помощи Украине

Президент Джо Байден в четверг обратится к Конгрессу с просьбой о выделении новых средств на поддержку вооруженных сил Украины, а также о создании новых юридических инструментов для ужесточения санкций и изъятия активов у российских олигархов.

Белый дом запросит всю сумму, которая потребуется до конца финансового года для предоставления Украине военной, гуманитарной и экономической помощи, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Новые возможности позволят американским чиновникам арестовывать больше активов олигархов, передавать их средства Украине и вводить уголовную ответственность за уклонение от санкций, заявляет Белый дом.

Эти шаги включают в себя разрешение Министерству юстиции использовать Закон США о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO), который когда-то применялся против мафии, для преследования уклоняющихся от санкций олигархов.

Кроме того, Байден хочет дать прокурорам больше времени на подготовку подобных дел, увеличив срок давности по делам об отмывании денег до 10 лет вместо пяти. Он также хотел бы признать уголовно наказуемым деянием хранение денег, заведомо полученных от коррупционных сделок с Россией, говорится в резюме предложений.

Эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, а также по оказанию Киеву помощи в восстановлении страны после войны, которая превратила города в руины и заставила более 5 миллионов жителей покинуть ее.

С момента начала российской агрессии военная помощь США Украине превысила 3 миллиарда долларов. США и их европейские союзники заморозили активы олигархов, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, на сумму 30 миллиардов долларов, включая яхты, вертолеты и недвижимость.