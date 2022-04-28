РФ розпочала підготовку атаки з Придністров’я: готується десант з Криму та мобілізація у «ПМР» Как выбрать наиболее подходящий детский велосипед? » Австралійські броньовики Bushmaster вже служать ЗСУ на фронті Броньовані автомобілі Bushmaster, які передала українській армії Австралія, вже перебувають на фронті та готові до виконання бойових завдань. Про це повідомили на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Telegram. За словами військових, наразі наші захисники освоюють нову техніку та готуються до використання австралійських броньовиків на передовій. «Австралійські броньовики Bushmaster вже на фронті. Українські військові вже освоюють австралійські колісні повнопривідні бронеавтомобілі», – йдеться в повідомленні.