Австралійські броньовики Bushmaster вже служать ЗСУ на фронті

Броньовані автомобілі Bushmaster, які передала українській армії Австралія, вже перебувають на фронті та готові до виконання бойових завдань.
Про це повідомили на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Telegram.
За словами військових, наразі наші захисники освоюють нову техніку та готуються до використання австралійських броньовиків на передовій.
«Австралійські броньовики Bushmaster вже на фронті. Українські військові вже освоюють австралійські колісні повнопривідні бронеавтомобілі», – йдеться в повідомленні.
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