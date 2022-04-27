Зранку чути вибухи та пожежа на складі боєприпасів під Білгородом, та в Воронежі

У російському Білгородській області вночі сталася серія вибухів із подальшою пожежею на складі боєприпасів у районі села Стара Нелідівка.

Як повідомив у телеграм-каналі губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков, о пів на четверту ранку в середу його розбудив гучний звук, схожий на вибух, а коли він почав писати про це пост, пролунали ще три вибухи.

«Зв’язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів», — йдеться у повідомленні Гладкова.

За його словами, руйнувань житлових будівель та постраждалих серед мирного населення немає.

Це вже не перший такий випадок у Білгородській області.

1 квітня внаслідок удару з повітря спалахнула нафтобаза. У Росії заявили, що удар завдали ЗСУ України з вертольотів. Україна цього не підтверджувала.

Білгород розташований приблизно за 40 км на північ від кордону з Україною.

Такод вибухи чути в Воронежі.