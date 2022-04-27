Вугільне ембарго і фінансові обмеження: Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ

Федеральна рада Швейцарії запровадила додаткові санкції проти РФ у рамках виконання рішення про імплетентацію п’ятого пакету санкцій ЄС.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Обмеження набирають чинності о 18:00 27 квітня 2022 року.

«Рішенням від 27 квітня Швейцарія впроваджує нові заходи, ухвалені ЄС 8 квітня з огляду на триваючу військову агресію Росії в Україні. На засіданні 13 квітня Федеральна рада ухвалила рішення прийняти п’ятий пакет санкцій ЄС.

Нові заходи включають далекосяжні санкції щодо товарів, включаючи заборону на імпорт деревини та вугілля, а також товарів, які є важливими джерелами доходу для Росії (наприклад, цемент, морепродукти, ікра).

Також передбачена заборона на експорт товарів, які можуть допомогти зміцнити промислові потужності Росії (наприклад, промислових роботів або певної хімічної продукції)», — йдеться у заяві.

Подальші санкції набувають чинності і у фінансовому секторі.

Забороняється будь-яка підтримка державних та громадських російських організацій. У Швейцарії також тепер не можна реєструвати трасти для громадян Росії або фізичних чи юридичних осіб, які проживають у Росії.

Послуги для таких трастів також забороняються, йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Євросоюз після погодження 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

Економічна правда