Великобритания заявила, что Украина контролирует большую часть своего воздушного пространства

По оценкам британских военных, российские ВВС имеют «очень ограниченный» доступ к районы северной и западной Украины

Британские военные власти заявили, что Украина сохраняет контроль над большей частью воздушного пространства страны, поскольку России не удалось уничтожить ВВС Украины или подавить ее ПВО.

Министерство обороны Великобритании в разведсводке, опубликованной в среду, заявило, что российская воздушная активность сосредоточена на поддержке сухопутных сил на юге и востоке Украины.

Министерство заявило, что российские ВВС имеют «очень ограниченный» доступ к северной и западной Украине, ограничиваясь дальними ракетными атаками и применением другого оружия дальнего действия.

Министерство также предположило, что большинство воздушных ударов по Мариуполю, вероятно, наносится неуправляемыми бомбами, которые трудно наводить на цель, и которые увеличивают число жертв среди гражданского населения.