В США инициируется масштабная замена «Стингеров» на лазерно-ракетную систему ПВО ближней зоны

Пентагон, после того, как передал Украине почти 20% всех систем ПЗРК «Стингер», планирует переходить на новую систему, которая будет сочетать ПЗРК нового поколения и боевой лазер. Из-за перекосов в цепочке поставок Raytheon Technologies не может быстро производить больше зенитных ракетных комплексов Stinger , которые направляются в Украину для борьбы с Россией , заявил генеральный директор компании.

Raytheon, по словам Хейса, нарастит производство «насколько мы сможем в этом году, но я ожидаю, что основные поставки будут не раньше чем в 2023-2024 годах. Хотя Raytheon говорит об увеличении производства Stinger, армия США ищет замену и хочет начать испытания по крайней мере одного прототипа более совершенных ПЗРК к концу 2023 финансового года.

Система будет закупаться также «в тысячах единиц» и армия хотела бы запустить такое оружие в производство не позднее 2027 финансового года. Еще 28 марта 2022 года руководитель армейского проекта по ближним и промежуточным эффекторам для эшелонированной защиты (SHIELD) опубликовал официальный запрос информации (RFI) относительно предлагаемой замены Stinger.



Новая система M- SHORAD представляет собой мобильную систему ПВО малой дальности на базе колесной бронемашины Stryker, новыми ПЗРК, собственным радиолокатором высокой четкости и системой ведения лазерного огня по вертолетам и беспилотникам. Машина будет готова уничтожать «рои дронов» на дистанции до несокльких километров, все типы вертолетов, самолетов и большинство ракет. Также новая ракета по габаритам будет совместима со стандартным контейнером для ПЗРК «Стингер», но станет более точной, получит большую дальность и помехоустойчивость.

Дополнительно гусеничная система будет обородована и 30мм. зенитной спаренной пушкой,