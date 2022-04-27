В Пентагоне подтвердили, что ВСУ сбили росcийский десантный самолет с двумя сотнями парашютистов

В Пентагоне неназванный источник подтвердил, что ВСУ сбили роcсийский десантный самолет с двумя сотнями парашютистов. Как сообщает NBC , благодаря своевременно предоставляемым американским разведданным, украинская армия смогла не только сохранить свои ПВО , но и своевременно подготовиться к российским десантам, нанеся им урон.

Когда Россия начала свое вторжение, США предоставили украинским силам подробную информацию о том, когда и где именно российские ракеты и бомбы должны были нанести удар, что позволило Украине своевременно защитить средства ПВО и авиацию от опасности, сообщили NBC News нынешние и бывшие официальные лица США.

Этот обмен разведывательными данными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны, говорят официальные лица, что помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт под Киевом.

Это было частью того, что американские официальные лица называют масштабной и беспрецедентной операцией по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО, которая, по их словам, сыграла решающую роль в успехе Украины против более крупных и лучше оснащенных российских вооруженных сил.