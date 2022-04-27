В Кремле заявили, что Медведчук, это уже отработанный материал, и он уже их не интересует .
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных во время переговоров России с Украиной не поднимается.
«Нет, об этом речь не идет», — сказал Песков.
Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. Он скрылся из-под домашнего ареста после начала вторжения РФ в Украину.
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