В Кремле заявили, что Медведчук, это уже отработанный материал

В Кремле заявили, что Медведчук, это уже отработанный материал, и он уже их не интересует .

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных во время переговоров России с Украиной не поднимается.

«Нет, об этом речь не идет», — сказал Песков.

Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. Он скрылся из-под домашнего ареста после начала вторжения РФ в Украину.