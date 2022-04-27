В Бєлгороді підірвано склад боєприпасів

Про це Гладков написав у telegram.

За словами губернатора Бєлгородської області, близько 3:35 він прокинувся від гучного звуку, який був подібний на вибух.

«Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки що жодна чергова служба міста та області не знаходить причини цього звуку. Пошук триває, результати одразу повідомлю. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи», — спершу повідомив Гладков.

Через пів години у його telegram з’явилась інформація про пожежу на складі з боєприпасами.

«Щойно зв’язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів. Руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає», — написав губернатор Бєлгородщини.