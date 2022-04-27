Усі вірять у перемогу України — про що говорили міністри оборони на зустрічі в Рамштайні

Зустріч керівників оборонних відомств понад 40 країн світу відбулася на авіабазі США у німецькому Рамштайні й була присвячена обороні України.

Основні моменти з пресконференції:

Міністри 40 країн — як членів НАТО, так і не членів НАТО — обговорювали пакет військової та фінансової допомоги Україні.

Найбільш значущою подією стала серйозна зміна у політиці Німеччини, яка вперше за тривалий період розпочала поставки важкої зброї у зону конфлікту. Під час пресконференції Ллойд Остін назвав рішення Німеччини передати Україні зенітні комплекси Gepard й провести навчання «значним кроком».

Відповідаючи на запитання про ядерну загрозу з боку Росії, Остін сказав, що спекулювати ядерною зброєю неконструктивно й небезпечно.

Міністр оборони США також закликав президента Росії Володимира Путіна до деескалації конфлікту.

США пообіцяли докласти максимум зусиль, щоби Україна перемогла. Остін сказав: «Україна чітко вірить, що вона може перемогти, і всі тут також вірять».

Міністр оборони США заявив, що вони «хочуть ускладнити для Росії спроби загрожувати своїм сусідам».

Остін також сказав, що США вивчають причини нещодавніх провокацій у Придністров’ї, яке контролює Росія.