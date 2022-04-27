У Литві кажуть, що ще мають зброю, яку можуть передати Україні

Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що його країна ще має зброю, яку вона могла б передати Україні.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє портал Delfi.

«Ми розглядаємо можливі варіанти. Вони все ще є, ми ще ведемо переговори з ключовими союзниками щодо того, які лінії постачання могли б бути, якщо ми їх віддамо. Зрештою, ми консультуємося з українською стороною про те, що їм потрібно», — заявив він.

За словами командувача, українцям потрібно дати таку техніку, яку можна буде ефективно використати.

Досі Вільнюс передав Києву ракетні комплекси Stinger, інше протитанкове, зенітне озброєння та боєприпаси.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, залишкова вартість наданої підтримки становить кілька десятків мільйонів євро, а відновна вартість може бути у 5–10 разів вищою.

Литва також навчила українських військових поводитися з американським протитанковим озброєнням.