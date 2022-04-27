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США создают крупный координационный центр массовых поставок вооружений в Украину

США и страны НАТО в рамках новой многонациональной программы Ленд-лиза для Украины создают центр управления в Германии для координации военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Планируется увеличение военной поддержки нашей армии в разы!
Как минимум три крупные перевалочные базы, десятки маршрутов доставки вооружений и техники, расширение номенклатуры, числа, создание центров подготовки украинских военнослужащих обращению с достаточно сложными и передовыми системами вооружений.
Центр управления EUCOM для Украины в Штутгарте Должен будет упорядочить и ускорить доставку вооружений, амуниции и усилить подготовку специалистов.

Виталий Рождаев

27 апреля, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости, США, Украина

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