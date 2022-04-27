США голосуватимуть за законопроєкт про ленд-ліз для України

Регламентний комітет Палати представників США у середу, 27 квітня, розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України.

За повідомленням комітету він збереться о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за київським) у Капітолії, щоб розглянути акт S. 3522 – Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, якщо закон ухвалять, це надасть можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безкоштовно з США в Україну.

Програма ленд-лізу первинно була системою, за якою США частково безкоштовно передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами.

Крім того, Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставлення військової допомоги Україні у Німеччині, в зоні відповідальності Європейського командування США.