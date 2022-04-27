Порошенко: «Ми не приймаємо ультиматуму Росії щодо членства України в ЄС та НАТО»

Петро Порошенко переконаний, що предметом переговорів з Росією не можуть бути територіальна цілісність, суверенітет і незалежність Української держави. А ультиматуми Путіна щодо членства України в ЄС і НАТО – неприйнятні

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі французького телеканалу LCI.

«Росія не вміє і не демонструє бажання розмовляти і домовлятися. Весь час Росія лише шантажує і погрожує», – констатує Порошенко.

«Позиція, яку ми маємо проводити, – дуже чітка. Ми не можемо допустити прецедентів силової зміни кордону після Другої світової війни. Ми не можемо допустити, щоб будь-яка країна мала право вето щодо життя і майбутнього іншої суверенної незалежної держави, щодо визначення її майбутнього», – переконаний п’ятий президент.

Він наголосив, що Україна «не приймає ультиматумів Росії», так само, як не приймає обмеження права України повернутися в Європу.

«Я пишаюся тим, що саме моя пропозиція щодо внесення змін до Конституції була підтримана парламентом, і сьогодні наша інтеграція в НАТО і ЄС є складовою частиною української Конституції. І ми не будемо змінювати нашу Конституцію на догоду путіну», – додав Петро Порошенко.

Він наголосив, що Україна нікому не загрожує та хоче зробити світ безпечнішим.

«Ми ведемо нашу країну до повноцінного членства в ЄС і НАТО. І ми розраховуємо на Францію, на позицію президента Франції Макрона щодо надання Україні вже у 2022 році офіційного статусу кандидата в члени Європейського Союзу», – додав Порошенко.