В Кремле заявили, что Медведчук, это уже отработанный материал Молдова не має боєздатної армії — Санду » Польща заявила про готовність лікувати поранених жителів Маріуполя Польща підтримала ідею ООН про евакуаці мирних жителів з Маріуполя. Країна готова прийняти поранених і тих, кому потрібне лікування. Про це повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі, голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох. “Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і готова прийняти поранених і тих, хто потребує лікування. Президент Анджей Дуда про це заявив учора пізно ввечері під час розмови з генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію було попередньо погоджено з урядом”, – написав він.