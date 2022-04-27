Польща заявила про готовність лікувати поранених жителів Маріуполя

Польща підтримала ідею ООН про евакуаці мирних жителів з Маріуполя. Країна готова прийняти поранених і тих, кому потрібне лікування.
Про це повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі, голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох.
“Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і готова прийняти поранених і тих, хто потребує лікування. Президент Анджей Дуда про це заявив учора пізно ввечері під час розмови з генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію було попередньо погоджено з урядом”, – написав він.
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