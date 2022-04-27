Парад 9 мая в Израиле не состоится из-за агрессии России

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете сообщила в эфире радиостанции «Кан Рэка», что ежегодный официальный парад ветеранов в День Победы 9 мая не состоится, сообщает портал «Новости Израиля» в среду.

Тамено-Шете заявила, что ей известно о «существующей деликатной ситуации» и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что, по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнейчуком и Пниной Тамено-Шете «министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая в связи с российской агрессией против Украины».

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук обратился к израильским властям с просьбой перенести официальные мероприятия в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.