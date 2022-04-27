Окупанти обстріляли майже всю Луганщину 26 лютого: сталися пожежі у житлових будинках, є загиблий

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 26 квітня окупанти обстріляли майже всю Луганщину та влучили в житлові будинки. Поки що рятувальники зафіксували знищення сімох будівель, однак руйнувань значно більше.

«Так, у Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один — в Нижньому, ще два — в Лисичанську. Там же полум’ям було охоплено торговельний майданчик — пошкоджено МАФи», — уточнив Сергій Гайдай.



Також росіяни обстріляли Білогорівку, коли звідти евакуйовували людей, зокрема дітей. Унаслідок цього зруйновано приватний будинок. Це тільки ті руйнування, де через обстріли сталися пожежі. Також є будинки, у яких снаряди пробили стіни, пошкодили вікна, немає частини даху, однак загорання не було й рятувальників не викликали. Такі пошкодження рахуватимуть протягом дня 27 квітня. Зокрема під час обстеження залишків вибухонебезпечних предметів.



На Луганщині та Донеччині 27 квітня ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак і знищили дев’ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, три бойові броньовані машини, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, чотири паливозаправники й одну зенітну установку. ППО збила три російські безпілотники «Орлан-10». Після окупації Новотошківського окупанти почали наступ у напрямку Нижнього й Оріхового.



Також увечері 26 квітня у Привіллі російський снаряд упав на подвір’я приватного будинку, де перебував 68-річний чоловік. Він помер на місці. Раніше окупанти відкрили вогонь по школі, у якій ховалися 23 людини, зокрема діти. Ніхто не загинув.