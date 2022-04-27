Ніхто не хоче третьої світової, — МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, що «ніхто не хоче бачити третю світову війну» після коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що ризик ядерної війни становить реальну небезпеку

Про це пише CNN.

В інтерв’ю, показаному на російському телебаченні в понеділок, Лаврова запитали про ризики третьої світової війни в порівнянні з кубинською ракетною кризою 1962 року. Лавров сказав, що ядерне стримування є «принциповою позицією» Росії, але небезпека «серйозна і не може бути недооцінена».

«Я б не хотів, щоб зараз ці ризики штучно завищувалися, — сказав Лавров, — але небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати».

«Ніхто не хоче бачити третю світову війну», — сказав прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу.

Ван підтвердив закликав, щоб сторони «зберігали спокій і проявляли стриманість», а також «якнайшвидше реалізували мир, щоб не завдати більшої шкоди Європі та світу».