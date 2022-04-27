МИД Британии — Запад должен отправить Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Великобритании считает, что Запад должен направить Украине самолеты, чтобы поддержать ее борьбу с российским вторжением.

По мнению Лиз Трасс, «судьба Украины по-прежнему не определена, и западные страны должны увеличить военную поддержку Киева.

В своем выступлении в среду Трасс заявит, согласно предварительному тексту ее речи: «Тяжелое вооружение, танки, самолеты – нужно посмотреть поглубже в наши запасы, нарастить производство».

«Если Путин добьется успеха, это приведет к невыразимым дальнейшим страданиям во всей Европе и ужасным последствиям во всем мире, – добавит она. – Мы никогда не будем снова чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины».

Трасс также призовет к ужесточению экономических санкций против России, отметив, что Запад должен отказаться от импорта российской нефти и газа «раз и навсегда».