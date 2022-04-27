Канада планує намір розпродати заблоковані російські активи, а кошти передати на відновлення України

Федеральний уряд Канади збирається внести поправки в законодавство і дозволити перерозподіл вилучених підсанкційних іноземних активів на компенсації жертвам або допомоги у відновленні іноземної держави

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє CBC.

«Сьогодні ми шукаємо можливість не лише заарештовувати, а й дозволяти конфіскувати активи фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, та компенсувати жертвам виручку… Ці зміни зроблять санкційний режим Канади першим у G7, який дозволить такі дії», — сказала Жолі.

Відтак, Канада збирається ухвалити законопроект, який передбачає можливість використати заарештовані іноземні активи для відновлення іноземної країни, відновлення миру та безпеки або для компенсацій жертвам порушення цієї безпеки.

Канада запровадила санкції проти Росії 24 лютого, у день повномасштабної агресії РФ на Україну.

Ще один схожий законопроект, зареєстрований зі сторони сенаторів, має дозволити Канаді арештовувати та конфісковувати російські активи для підтримки жертв російських нападів.