Генерал Милли: международный порядок разрушится, если России сойдет с рук война в Украине



Весь международный порядок будет разрушен, если президенту России Владимиру Путину «без особых издержек» сойдет с рук его неспровоцированная война в Украине, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Если все так оставить, если ответа на эту агрессию не будет, если России это сойдет с рук без особых издержек, то уйдет и так называемый международный порядок», – заявил Милли в интервью CNN.

«А если это произойдет, то мы вступим в эпоху серьезно возросшей нестабильности», – добавил он.

Генерал заявил, что из-за российского вторжения, которое уже привело к гибели тысяч человек и вынудило миллионы покинуть свои дома, на карту «поставлено гораздо больше, чем Украина».

«На карту поставлена безопасность Европы», – заявил Милли, добавив, что российское вторжение является «величайшим вызовом безопасности Европы со времен Второй мировой войны».

«На самом деле можно легко показать, что на карту поставлен глобальный порядок международной безопасности, установленный в 1945 году», – заявил Милли CNN на военной базе Рамштайн в Германии после встречи министра обороны США Ллойда Остина с представителями союзных стран.