ЕС предлагает временно отменить все пошлины на импорт из Украины

Еврокомиссия предложила отменить на один год импортные пошлины на все украинские товары, а также приостановить действие всех антидемпинговых и защитных мер ЕС в отношении украинского экспорта стали, чтобы помочь экономике страны в период войны с Россией.

«Этот далеко идущий шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС. Он поможет облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров перед лицом военного вторжения России», – говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

Меры, которые предоставляют Украине доступ на рынок ЕС по нулевому тарифу и нулевой квоте, теперь должны быть ратифицированы Европарламентом и правительствами стран ЕС, чтобы вступить в силу.

«Эти меры напрямую помогут украинским производителям и экспортерам. Они привнесут уверенность в украинскую экономику», – сказал вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

В прошлом году объем торговли между ЕС и Украиной составил более 52 миллиардов евро.

Поскольку украинское судоходство через Черное море теперь блокировано российским флотом, ЕС также предпринял шаги по содействию наземным перевозкам украинских товаров путем либерализации условий для украинских водителей грузовиков, облегчения транзита и использования инфраструктуры ЕС.